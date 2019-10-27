شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلية يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم الأهلية للتأمين التعاوني (8140) باللون الأخير في آخر جلساته ، مستفيداً بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 6.88% بما يعادل 0.86 ريال ، ليستقر السهم بهذا الارتفاع أعلى مستوى المقاومة المحوري 13.12 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 16.81 إلى 10.84) ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.12 ، ليستهدف مستوى المقاومة 14.53 الذي يمثل نسبة 61.85 من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.53 .