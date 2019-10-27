شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الدريس (4200) في آخر جلساته ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.38% بما يعادل -2.50 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 52.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 58.00 مرة أخرى استعداداً لمهاجمته ، جدير بالذكر ان كسر السهم لمستوى الدعم 52.90 في تلك المرحلة يعني عزمه على إغلاق تلك الفجوة السعريه التي صنها بتداولاته السابقة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 48.60 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.90 ومستوى المقاومة 58.00 .