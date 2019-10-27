شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يهاجم مقاومة محورية - تحليل صباحي - 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت حائل (3001) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.95% بما يعادل 0.09 ريال ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 9.72 ، وعلى اثر ثبات هذا المستوى حتى تلك اللحظة ، أجبر السهم على الارتداد قليلاً ليقلص من مكاسبه ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 9.72 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.12 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.40 ومستوى المقاومة 9.90 .