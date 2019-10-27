اكسا ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 27-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اكسا التعاونية (8250) بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.10 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط ، مع استمرارا لدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.10 ، طيلة ثبات الدعم 24.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 25.55 .
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