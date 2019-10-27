إلزام الشركة الفائزة بتصنيع 3.5 ملايين عداد محلي ذكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت كل من وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، أمس اتفاقية تهدف إلى تعزيز دور المحتوى المحلي لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية، والمقرر البدء في تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

وتنص الاتفاقية على إلزام الشركة الفائزة بمشروع العدادات الذكية بتصنيع ما لا يقل عن 35% من العدادات في المملكة، وهو ما يمثل 3.5 ملايين عداد من أصل إجمالي المشروع البالغ 10 ملايين عداد.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي رعى مراسم التوقيع، أن الاتفاقية المهمة تؤكد التزام الدولة بتمكين وتعظيم المحتوى المحلي وتعزيز دور الصناعات الوطنية للارتقاء الفاعل في تطوير صناعة الكهرباء في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن مشروع العدادات الذكية الذي سيرى النور قريبا سيكون نقلة نوعية في خدمة المشتركين، والارتقاء بقطاع الكهرباء إلى مستويات أفضل.

تحقيق الموثوقية

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، أن الشركة تهدف من خلال مشروع العدادات الذكية إلى تحقيق موثوقية خدمة كهربائية عالية ونظام فوترة موثوق أيضا وسهل القراءة لمشتركيها، تتوفر فيها جميعا معايير الدقة والشفافية والوضوح وتتماشى مع جميع المعايير المضمونة للبنك الدولي والمطبقة في المملكة.

وبين أن الشركة تؤكد من خلال توقيع هذه الاتفاقية على استمرار الجهود التي تبذلها الشركة في تعزيز المحتوى المحلي للصناعات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وتمكين المصنعين المحليين من المنافسة عالميا، ورفع نسبة المصانع المحلية المسجلة لدى الشركة.

توطين التقنيات

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وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل إن الهيئة عملت مع شركائها على الاستفادة من هذا المشروع الكبير لرفع كفاءة وقدرة الإنتاج المحلي من العدادات الذكية، التي يصل حجم الطلب عليها إلى 10 ملايين عداد ذكي؛ حيث إن حجم التوريد للمصانع المحلية يتركز في إنتاج العدادات الرقمية، في حين سيسهم المشروع في تعزيز قدرات المصانع المحلية على إنتاج العدادات الذكية بما لا يقل عن 3.5 ملايين عداد ذكي طوال فترة المشروع، بموازاة العمل على توطين التقنيات اللازمة في هذا القطاع الحيوي وتأهيل الخبرات الوطنية لتتولى قيادة هذه الصناعة.

ولفت إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يتناغم مع العمل القائم ضمن مبادرة شراكات المحتوى المحلي مع الشركة السعودية للكهرباء؛ بصفتها عضوا في مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي أطلقت أعماله الهيئة أخيرا حيث يعمل المجلس على تعزيز المحتوى المحلي وزيادة عناصره في مختلف المجالات، ومن ضمنها منتجات المعدات الكهربائية.

تطبيق المواصفات

وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي أن تطبيق المواصفات سيتم من خلال محورين، أولهما قبل التوريد، حيث يتم فحص نموذج واحد من كل نوع من العدادات، من قبل مختبرات معتمدة من المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، والتأكد من تحقيق ذلك النموذج متطلبات مطابقة المواصفات والمقاييس السعودية، حيث يمنح النموذج المطابق شهادة اعتماد الطراز بمعنى أن هذا النموذج من العدادات قد حقق المتطلبات النظامية ومسموح استخدامه في المملكة.

وأفاد بأن المحور الثاني يتعلق بفحص العدادات قبل تركيبها للتأكد من أنها معايرة وأنها تقرأ بشكل صحيح، إضافة إلى التأكد من معايرتها خلال التشغيل كل فترة وبشكل دوري وفق الإجراءات الفنية المحددة لذلك.

مراقبة الجودة

وأفاد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالرحمن المهنا بأن الهيئة أعدت استراتيجية العدادات والشبكات الذكية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 متضمنة الفوائد المباشرة وغير المباشرة لكل من المستهلك ومقدم الخدمة والاقتصاد الوطني على حد سواء، كما حددت الهيئة الوظائف المطلوب توفرها في العدادات الذكية ومنها مراقبة جودة الخدمة، وتمكين المستهلك من متابعة نمط استهلاكه في أي وقت، إضافة إلى خاصية الدفع المسبق.

وأشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع المهم لاستبدال العدادات الالكتروميكانيكية الحالية التي تبلغ 10 ملايين عداد بعدادات ذكية تحت إشراف منظومة تكامل قطاع الكهرباء بقيادة وزير الطاقة.

الموقعون على الاتفاقية: