إدراج السياحة ضمن أولويات قمة العشرين بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب أن السياحة لا بد أن تتسم باستدامتها في حال أريد لها أن تعود بالفائدة للأجيال القادمة، مبينا خلال مشاركته في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين المنعقد في اليابان، أن استراتيجية المملكة تتمثل في زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10%، فضلا عن زيادة أعداد زوار المملكة من 18 مليون زائر سنويا إلى 100 مليون بحلول عام 2030، وبدورها ستسهم هذه الخطوات في توفير 1.6 مليون فرصة عمل وهو ما يمثل 10% من إجمالي القوى العاملة، التي تستهدف بغالبيتها الفتيات والشباب.

وأعرب الخطيب عن شكره للحكومة اليابانية التي أتاحت الفرصة لاستعراض الأولويات السياحية للمملكة، فيما يتعلق برئاستها المرتقبة لقمة مجموعة العشرين التي تتشرف المملكة في العام المقبل بتولي رئاستها، مشيرا إلى أن المملكة تعتزم إدراج السياحة ضمن الأولويات الرئيسية للقمة لما لها من أثر كبير في الاقتصاد العالمي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال إن خطة تنمية القطاع السياحي في المملكة ستكون من الأولويات الرئيسية للنقاشات عندما تتولى السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين لعام 2020.

وأضاف: نأمل خلال رئاستنا للقمة في العام المقبل أن نثري الإرث الكبير من النجاحات التي حققتها القمم السابقة، وذلك من خلال تعاوننا جميعا بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة بحق على امتداد قطاع السياحة العالمي، ونتطلع قدما لمواصلة هذه المناقشات والترحيب بكم جميعا في المملكة عام 2020».

مستهدفات السياحة 2030:

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زيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي

من 3% إلى 10%

زيادة أعداد زوار المملكة من 18 مليون زائر إلى

100 مليون سنويا

توفير 1.6 مليون فرصة عمل تمثل 10% من إجمالي القوى العاملة