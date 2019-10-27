شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم شركة رأس الخيمة العقارية لأعلى مستوى فى أسبوع بنسبة 2.22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق سهم شركة رأس الخيمة العقارية، أعلى سعر خلال أسبوع، منذ جلسة تداول 16 أكتوبر، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 2.22%، إلى سعر 0.46 درهم، وبلغ حجم التداول على السهم 4.39 مليون ورقة مالية بقيمة 2.022 مليون درهم.

جاء ذلك، عقب إعلان شركة رأس الخيمة العقارية، عن البيانات المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، والتى سجلت صافى أرباح بقيمة 17.1 مليون درهم فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى، مقابل خسائر بقيمة 22.8 مليون درهم فى ذات الفترة من العام الماضى.

Advertisements

ويُعزى تحول الشركة، بحسب بيان صحفي لبورصة أبوظبى، لتحقيق الأرباح إلى زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ بنسبة 413.1% لتبلغ 56 مليون درهم، مقابل 3.7 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وفيما يخص نتائج رأس الخيمة بفترة التسعة أشهر الأولى من 2019، سجلت الأرباح نمواً بنسبة 439 % لتصل إلى 32.9 مليون درهم، مقابل 6.1 مليون درهم فى نفس الفترة من عام 2018.