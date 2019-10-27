شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.74% خاسرة 76.72 نقطة، لتغلق عند مستوى 10301.17 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 52.3 مليون سهم بقيمة 139.6 مليون ريال قطرى عبر 3179 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 31 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.61%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاعى البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.09%.