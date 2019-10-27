شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تُضاعف أرباح "أسمنت القصيم" 15 مرة بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت القصيم، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1486% أي قرابة الـ 15 مرة خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 90.2 مليون ريال مقابل أرباح 5.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 88.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.3 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع، ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.

كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في عوائد الاستثمارات المالية وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع المصروفات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 216.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 81.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 126.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 75.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 67.4%.