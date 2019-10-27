شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قيمة المبيعات يُضاعف أرباح "الأسمنت العربية" 321% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأسمنت العربية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 320.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي أرباح بلغ 60.6 مليون ريال مقابل أرباح 14.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 80.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 25.9 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والادارية للشركة الأم ونتائج الشركة التابعة الايجابية في الأردن نتيجة لارتفاع متوسط سعرالبيع وفقا لأسعار البيع السائدة في السوق الأردني.

كذلك انخفضت المصاريف العمومية والإدارية، بالرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات للمجموعة وخسائر الشركة الزميلة في الاردن وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وانخفاض الايرادات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 135.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 42.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 74.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 57 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.