شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"سابك": 3 عوامل كبرى دفعت نتائجنا الفصلية للهبوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف يوسف بن عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن 3 عوامل كبرى أثرت على نتائج الشركة الفصلية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح البنيان: أن تراجع أسعار البتروكيماويات في الربع الثالث جاء في أعقاب موجة التحديات نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وزيادة سعة المعروض من المنتجات الرئيسة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

وقال إن شركته تركز بشكل مستمر على وضع مشاريع النمو في قمة أولوياتها، مع الحفاظ على تصنيفها الائتماني القوي، بحسب قناة العربية.

وبين أن الشركة احتفلت مؤخرًا بتدشين مشروع البتروكيماويات المشترك مع شركة "إكسون موبيل" على ساحل الخليج الأميركي.

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وأكد أن الشركة نتبنى سياسة مالية منضبطة تدعم توزيعات الأرباح مع استمرارنا بالاستثمار في تعزيز اعتمادية وسلامة أصولنا".

وكشفت النتائج المالية لـ"سابك"، عن تراجع في الأرباح بنسبة 86.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللين والذي كان يشير إلى تراجعها بحدود 64.5%.

وأشار يوسف البنيان إلى أهمية الإنجازات التي حققتها "سابك" مؤخرًا، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة بخصوص دمج الشركة السعودية للبتروكيمياويات (صدف) والشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا).

وسلط الضوء على التزام "سابك" تجاه الاستدامة والابتكار وتقديمها بوليمرات قابلة للتدوير لدعم الاقتصاد الدائري ويتم استخدامها في الحياة اليومية، حيث أطلقت "سابك" حديثًا مبادرة تروسيركل.