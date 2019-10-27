شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق المؤشر أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 25.92 نقطة ، وجاء ارتفاع المؤشر بهذا الضعف نتيجة استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

تستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7713.89، ليستهدف مستوى المقاومة الذي أصبح محورياً في تلك المرحلة عند 8000.00 .

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7713.89 ومستوى المقاومة 8000.00 .