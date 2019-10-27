شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق العام (BKA) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الاسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 5767 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 5800 نقطة،في ظل تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، ونتوقع ان يساهم مستوى المقاومة المذكور في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 5600 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5800 نقطة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,740 وبين مستوى المقاومة هو 5,800 نقطة