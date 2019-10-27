شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 10377 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لينهي بذلك الجلسة اسفل خط "Kijun Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" مما يشير الى ان المؤشر قد يعيد اختبار مستوى الدعم 10200 نقطة مرة أخرى، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10450 نقطة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,300 وبين مستوى المقاومة هو 10,460 نقطة