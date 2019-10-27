هواوي تستعد لإطلاق نهائيات مسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt AppCup في مؤتمر "يوم هواوي للمُطوّرين" للمرة الأولى في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هواوي تستعرض استراتيجية بناء نظام HUAWEI Mobile Services البيئي وتسلط الضوء على برنامجها العالمي "Shining-Star"

القاهرة، أكتوبر 27، 2019: أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن استعدادها لإطلاق المرحلة النهائية من مسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt AppCup خلال فاعلية مؤتمر "يوم هواوي للمطورين" الذي يُقام للمرة الأولي في مصر يوم 31 أكتوبر 2019 الذي يأتي جزء من مهرجان Insomnia للألعاب الإلكترونية ومؤتمر ومعرض AGDA للألعاب الإفريقية والتطبيقات الرقمية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي تستضيفه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) في مركز مصر للمعارض الدولية.

تتعاون هواوي مع مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) لتنظيم مسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt AppCup التي تستهدف طلاب الجامعات وحديثي التخرج في مصر، حيث أن هذه الكوادر الشابة تتميز بالابتكار وتسعي للمشاركة في تطوير تطبيقات نظام التشغيل Android وتساعد هذه المسابقة الشباب على التدريب وتشجيعهم على الابتكار. تأتي المسابقة لتقدم علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب توفير الخبرة اللازمة في تطوير نظام التشغيل Android للمشتركين بالمسابقة وهذا ما يدعمهم في دراستهم بالإضافة الي مسيرتهم الوظيفية في المستقبل.

كما تأتي مسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt AppCup ضمن برنامج هواوي العالمي "Shining Star" الذي يستهدف دعم المطورين في مصر والعالم لتقديم حلول مبتكرة وذكية من خلال تصميم تطبيقات الهواتف الذكية التي تدعم ثلاث قطاعات رئيسية وهم النقل والصحة والسياحة كما تمكن هواوي المطورين من إطلاق تطبيقاتهم الذكية على منصة هواوي App Gallery التي تبلغ قاعدة مستخدميها أكثر من 390 مليون مستخدم نشط في أكثر من 170 بلد حول العالم.

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ومن جانبه صرح السيد "آدم شاو" – مدير خدمات المحمول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "نحن في هواوي نركز على تنمية وتطوير الكوادر الشابة ولهذا قمنا بإطلاق مسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt AppCup لتعزيز ودعم وتفعيل دور شباب المطورين في تحقيق أهداف إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة وقمنا ايضاً بضخ استثمارات هائلة بلغت مليار دولار أمريكي في برنامجنا العالمي “Shining Star” الذي يدعو المطورين بالعالم للانضمام الي نظام HUAWEI Mobile Services التي تدعم المطورين في ابتكاراتهم لمواجهة تحديات المستقبل."

تهدف هواوي من خلال مسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt AppCup للوصول الي المطورين المصريين في جميع المحافظات، حيث تقدم أكثر من 400 مطور مصري للمسابقة. تم اختيار 30 فريق مكونين من 80 مطور لحضور دورة تدريبية مكثفة عن كيفية تنفيذ أفكارهم المبتكرة في تصميم تطبيق للهواتف الذكية. ستتأهل 6 فرق للمنافسة على الفوز بمسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt AppCup والتي سيتم الإعلان عن الفريق الفائز على هامش فعاليات مؤتمر "يوم هواوي للمُطوّرين" الذي سيقام في يوم 31 أكتوبر 2019.

الجدير بالذكر أن هواوي ستستعرض نظام HUAWEI Mobile Services البيئي ورؤيتهم المشتركة للمستقبل التي تشمل تجربة التطبيقات والألعاب المطورة وصناعة محتوي فائق الجودة والأجهزة المزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها من الابتكارات المتطورة خلال فعالية "يوم هواوي للمُطوّرين".

يمكنك الانضمام لجلسات هواوي النقاشية والاحتفال بالفريق الفائز في مسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt AppCup من خلال التسجيل المجاني في الرابط التالي: