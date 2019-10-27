شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الفلبينية التي اصبحت مليونيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم «الإمارات الإسلامي»، جائزة المليون درهم نقداً للفائزة في السحب الشهري لحساب التوفير «كنوز» عن شهر أغسطس/آب 2019. وتسلمت المتعاملة ليزا ماري ميركادو، فلبينية الجنسية، شيك الجائزة الكبرى للسحب في مقر «الإمارات الإسلامي» الرئيسي في أبوظبي.

وتعليقاً على فوزها بالجائزة، قالت ليزا ماري ميركادو: «بدأت علاقتي المصرفية مع «الإمارات الإسلامي» منذ نحو خمسة أعوام، وباشرت بالادخار منذ نحو عامين على أمل تحقيق أحلامي يوماً ما. ولا يسعني التعبير عن عمق شكري وامتناني إلى «الإمارات الإسلامي» على منحي هذه الفرصة الثمينة لتحقيق جميع أهدافي».

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