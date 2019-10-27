«إل في إم إش» تسعى للاستحواذ على «تيفاني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى المجموعة العالمية العملاقة للصناعات الفاخرة «إل في إم إش» التي يمتلكها الملياردير الفرنسي برنار أرنو، للاستحواذ على المجموعة الأمريكية «تيفاني» لصناعة المجوهرات، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف، الأحد.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إن المجموعة المالكة لعلامات لوي فويتون وديور وشمبانيا فوف كليكو وموي أند شاندون، قدمت مطلع الشهر الجاري عرضاً لـ«تيفاني».

ولم تصدر «تيفاني» التي يقع متجرها بالقرب من برج ترامب في الجادة الخامسة في نيويورك، أي رد على العرض الذي يأتي بينما تخشى الصناعات الفاخرة انعكاسات الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الأثرياء الصينيين.

وأسهمت حملة مكافحة الفساد التي شنها الرئيس الصيني شي جين بينج في خفض حجم مبيعات الهدايا الباهظة الثمن التي يقدمها في أغلب الأحيان، رجال أعمال وموظفون.

ولم يكشف المصدر المبلغ الذي عرضته «إل في إم إش»، مشدداً على أنه ليس واثقاً من أن المفاوضات ستؤدي إلى إبرام صفقة.

وبلغت قيمة المجموعة الأمريكية الشهيرة بخواتم الخطوبة والزواج، في البورصة حوالي 11,90 مليار دولار عند إغلاق وول ستريت، الجمعة.

وكانت «تيفاني» سجلت زيادة بنسبة 6,5% في رقم أعمالها الذي بلغ 4,4 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة. وكان 14 ألف شخص يعملون فيها في 31 يناير/كانون الثاني.