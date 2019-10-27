تنزانيا تعتزم مناقشة مشروع ميناء بـ 10 مليارات دولار مع مستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح المدير العام لهيئة الموانئ التنزانية، ديوسديت كاكوكو، بأن تنزانيا تعتزم إجراء مباحثات مع المستثمرين حول مشروع ميناء باجامويو الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، ولكنها سوف تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية، وفقاً لصحيفة «ديلي نيوز».

ونقلت «بلومبيرج» عن التقرير أن المباحثات حول الميناء المقترح إنشاؤه قد توقفت، لأن شروط المستثمرين سوف تمنع تنزانيا على الأرجح من تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.

وتقترح هيئة الموانئ منح المستثمرين عقد إيجار لميناء باجامويا لمدة 33 عاماً، ولكنهم يطلبون عقداً لمدة 99 عاماً.

ووقعت تنزانيا اتفاقاً إطارياً في عام 2013 مع شركة «تشاينا ميرشانتس هولدينجز إنترناشيونال» الصينية لإدارة الموانئ، مع دعم مالي من صندوق الاحتياط العام الحكومي لسلطنة عمان، لبناء الميناء وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة تهدف لإيجاد ملاذ إقليمي للتجارة والنقل، وفقاً للصحيفة التي تتخذ من دار السلام مقراً لها.