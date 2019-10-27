الصين تدرس الاستعانة بتطبيقات «بلوك تشين» في سوق الصرف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس الحكومة الصينية الاستعانة بتطبيقات سلسلة الكتل والذكاء الصناعي في سوق الصرف، بما في ذلك التمويل عبر الحدود مع التركيز على إدارة المخاطر، بحسب لو لي نائب رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي.

وقال لو: إن تطبيقات «بلوك تشين» ستحرر أسواق المال أكثر، مضيفاً أن إدارة النقد الأجنبي تشجع على الاستعانة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الصناعي في تمويل التجارة عبر الحدود، فضلاً عن الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، وذلك وسط مناقشات محمومة بشأن ليبرا على مستوى العالم.

وأضاف خلال منتدى في شنجهاي: «ينبغي أن نهتم بشكل خاص بالتطوير السريع للتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية، حين لا نكون على يقين من وجهة شكل (جديد) للأنشطة، يجب أن نولي اهتماماً لإدارة المخاطر».

تثير طموحات العملة الرقمية لفيسبوك مخاوف بين البنوك المركزية في أنحاء العالم وسط قلق من تهديدها للنظام النقدي العالمي، وتبعاتها على سرية البيانات وأنشطة غسل الأموال.

وأقر برلمان الصين السبت قانوناً جديداً خاصاً بالتشفير مع تأهب البلاد لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها، وقال لو: إن أساس إدارة المخاطر هو وضع بنية تحتية مالية فاعلة، واقترح أن تتبنى شنجهاي، المركز المالي للصين، التكنولوجيا المالية الرقمية مع تعزيز أنظمة الدفع والمقاصة.

وتعهد بفتح أسواق المال في الصين بدرجة أكبر، بما في ذلك أسواق السندات، مع خطط لتدعيم قنوات الاستثمار للمستثمرين الأجانب.