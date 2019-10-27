عائلة باركلي تعتزم بيع «ديلي تلجراف» و«ريتز لندن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت عائلة باركلي مالكة صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية منذ العام 2004 بيعها إلى جانب «صنداي تلجراف» التي تصدر أيام «الأحد»، على ما ذكرت صحيفة «تايمز» الصادرة في لندن.

وقالت الصحيفة إن العائلة تراجع كل الأصول التي تملكها ومن بينها فندق «ريتز» الفخم في لندن.

والصحيفتان مقربتان من حزب المحافظين البريطاني وتدعمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت صحيفة «ذي تايمز» أن «ديلي تلجراف» أوردت قبل فترة قصيرة أن أرباحها التشغيلية تراجعت من 16,3 مليون جنيه استرليني في العام 2017 إلى 3,1 مليون جنيه استرليني العام الماضي فيما تراجعت إيراداتها من 278 مليوناً في 2017 إلى 271 مليوناً في 2018.