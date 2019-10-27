لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:



الحلقة (44)



1-الاهتمام بالمظاهر والأمور الهامشية:

كونك مديراً ومؤسساً لشركة ناشئة لا يعني أن تضيع الموارد المالية لديك من المستثمرين في شراء مكاتب فخمة لك ولموظفيك، وهذا الأمر قد يأتي لاحقاً للحصول على المظهر الذي تتمناه لشركتك، لكن في البداية ربما عليك التركيز أكثر على الأمور الجوهرية كالتسويق وتطوير المنتج، وإذا كنت تمتلك منتجاً جيداً فلن يتردد الناس في الشراء.

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2-تأسيس الشركة الناشئة بغية تحقيق الأرباح فقط:

يختلف تأسيس الشركة الناشئة عن تأسيس المشاريع الأخرى، فلكي تؤسس شركة ناشئة يجب أن تؤمن بفكرة الشركة الناشئة أولاً وترسم رؤية لهذه الشركة ثانياً، وتعمل على تحقيقها ومن ثم تبحث عن تحقيق الأرباح. إن قمت بتأسيس شركة ناشئة من أجل تحقيق الأرباح فقط سيكتب لك الفشل بالتأكيد، لأن الشركة الناشئة تتطلب تضحية وطموحاً كبيراً من رائد الأعمال، والأهم من ذلك شغف رائد الأعمال لفكرة مشروعه الناشئ والذي يجعله يصبر على مشروعه حتى يحقق الأرباح. في حين أن الشركة التي تؤسس من أجل تحقيق الأرباح فقط لن يكون لدى مؤسسها الصبر حتى تحقق شركته الأرباح، وبالتالي تفشل الشركة وتخرج من السوق.

3-تجاهل خطة الأعمال المكتوبة:

من المعروف أنك لا تستطيع التعلم إلا إذا حفظت ما تتعلمه. إن خطة العمل هي لك أولاً وليست للمستثمرين، وقدرتك على التنظيم هي أفضل طريقة للتأكد من أنك على دراية بكيفية تحويل فكرتك الخاصة إلى عمل تجاري، وتطوير هذا العمل وتحسينه.