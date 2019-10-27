شكرا لقرائتكم خبر عن كتب ملهمة ينصح بقراءتها قادة الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما تنظر إلى جدول أعمال أنجح المديرين التنفيذيين في العالم، فستراه مزدحماً بالاجتماعات وورش العمل والجولات الميدانية وإبرام الصفقات وغير ذلك، إلا أنهم يجدون دائماً وقتاً كافياً لقراءة كتب الأعمال، والتي يرون أنها مهمة لمساعدتهم على إدارة شركاتهم. يمكن أن تسمي هذه الكتب وقوداً للدماغ أو مصدراً للإلهام الإبداعي.

ومن المعروف أن وارين بافيت، الذي يمكن أن نلقبه بأعظم مستثمر في العصر الحديث، يقرأ 500 صفحة يومياً، وكانت للكتب التي يقرأها تأثير كبير على نجاحه، لأن «المعرفة تتراكم مثل الفائدة المركبة» على حد قوله.

ولهذا السبب، يولي أنجح الأشخاص في مجال الأعمال، رجالاً ونساء، اهتماماً كبيراً بالقراءة؛ حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من روتينهم اليومي.

إليك فيما يلي مجموعة من الكتب التي يوصي رؤساء الأعمال بقراءتها، وقد تكون معظم هذه الكتب مألوفة لديك أو قرأتها بالفعل، نظراً لأنها من بين الكتب الأكثر تأثيراً:



ماذا يعني كل ذلك؟ تأليف توماس نايجيل:



هذا ليس كتاباً عن الأعمال، ويحاول فيه المؤلف تحليل النظريات الفلسفية، وتقول الجملة الأولى منه: «هذا الكتاب مقدمة موجزة عن الفلسفة للأشخاص الذين لا يعرفون شيئاً عن هذا الموضوع». وبالنسبة لديفيد بارنيت، الرئيس التنفيذي لشركة «بوب سوكيتس»، لتصنيع المقابض، فإن هذا الكتاب مفيد للمؤسسين الجدد للأعمال؛ حيث يقول: «إنه يساعدك على تحفيز تفكيرك ويتطرق بسرعة إلى بعض المشاكل الأساسية للفلسفة».



قوة التحمل: رحلة شاكلتون المذهلة، تأليف ألفريد لانسينج:



يقول مارك جالاجر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي فورس لايف سيانسيس» للتكنولوجيا الحيوية إن بناء شركة من الصفر يتعلق بالتغلب على الصعاب الهائلة. ويضيف أن كتاب «قوة التحمل» هو قصة نضال مذهلة عن رحلة ارنست شاكلتون إلى القطب المتجمد الجنوبي.



قادة خارقون، تأليف سيدني فنكلينستاين:



إذا كنت مديراً، أو كنت تأمل في أن تصبح قائداً، فإن هذا الكتاب سيغيّر طريقتك في التفكير إزاء القيادة الناجحة. ويقول سيدني فنكلينستاين، الأستاذ في كلية «تاك» للأعمال: إنه في حال نظرت إلى اللاعبين الأساسيين في أي قطاع، ستلاحظ أن معظمهم عملوا لنفس الشخص في مرحلة ما من حياتهم المهنية. ويدعو فنكلينستاين هؤلاء الأفراد، من بينهم رالف لورين ولورن مايكلز، ب«القادة الخارقون»؛ إذ إن هؤلاء يفرخون الجيل القادم من المواهب والقادة من خلال جعل الموظفين نجوماً.

من جيد إلى عظيم، تأليف جيم كولينز:



يقول كيفن لوستيج، الرئيس التنفيذي لشركة «Scientist.com» للأبحاث العلمية: «لقد كان لكل شيء في هذا الكتاب تأثير كبير في طريقة تفكيري. إنها قراء سريعة إلى حد ما تحلل الشركات الناجحة ورؤساءها التنفيذيين».

ويؤكد المؤلف أن الشركات العظيمة حقاً لا تملك مديرين تنفيذيين لامعين يتبخترون كما لو كانوا من المشاهير، بل إن أفضل الرؤساء التنفيذيين هم الذين يدركون أن الموظفين هم الذين يقومون بكل الأعمال الشاقة، في حين أن عملهم هو بناء ثقافة الشركة.



القيادة القبلية، تأليف ديف لوجان:



يقول جاستن كوين، الرئيس التنفيذي لشركة «ناتشورال فورس»، لتجارة وإنتاج المكملات الغذائية، إن هذا الكتاب علمه أن القيادة هي المهارة الوحيدة التي لا يمكن تفويضها لأحد. في حين يشير جو راكوسكي، المؤسس المشارك في «ناتشورال فورس» إلى أن قراءة كتاب «القيادة القبلية» مطلوب من جميع أعضاء الفرق الجدد في الشركة، مضيفاً: «كلما عززت العقلية القيادية في جميع أقسام الشركة، كلما كان من الأسهل عليك توسيع نطاق أعمالك. عليك أن تمكن الآخرين إذا كنت تأمل في تحقيق نمو سريع».



شركة ناشئة مرنة، تأليف أريك ريس:

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ألهم كتاب «شركة ناشئة مرنة» باتريك فيتيلك، مؤسس شركة «هوم شيف»، لتجارة المكونات الغذائية والتي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، لتحقيق قفزة في ريادة الأعمال. ويقول فيتيلك إنه قرأ الكتاب بعد فترة وجيزة من نشره في عام 2011، مضيفاً: «لقد كنت حينها أفكر بجدية للانتقال من التمويل إلى عالم الأعمال». في عام 2013، أطلق فيتيلك شركة «هوم شيف» واضعاً نصب عينيه المبادئ الملهمة التي تضمنها الكتاب. وفي عام 2017، حققت الشركة عائدات بقيمة 255 مليون دولار.



الابتكار: مقدمة قصيرة جداً، تأليف مارك دودجسون وديفيد جان:



يشرح هذا الكتاب معنى الابتكار، ويوضح الأساليب التي يغير بها عالمنا على نحو متواصل، ويفحص كيفية وأسباب حدوثه، ومَن الذي يحدثه، وكيف يمكن السعي من أجل تحقيقه، وما هي نتائجه، سواء الإيجابية أو السلبية. إن الابتكار أمر شديد الصعوبة، والفشل في تحقيقه شيء شائع، إلا أنه ضروري من أجل إحراز التقدم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا الكتاب، يكشف المؤلفان مارك دودجسون وديفيد جان عن كيفية تطور إدراكنا للابتكار على مر الزمن، ويدرسان كيفية استخدامه للتعامل مع التحديات العالمية التي ستواجهنا في المستقبل.



المواهب المتمردة، تأليف فرانشيسكا جينو:



اكتشفت جينو أن المتمردين، أولئك الذين يمارسون «التحول الإيجابي» في العمل، من الصعب إدارتهم، لكنهم بارعون جداً في تحقيق النتائج، بناء على شغفهم ودوافعهم وفضولهم وإبداعهم الذي يسهم في الارتقاء بالشركة إلى مستويات جديدة. إن كتاب «المواهب المتمردة»، الذي يحوي استراتيجيات لاحتضان عقلية التمرد في العمل والحياة، والذي يلقي الضوء على دراسات حالة تتراوح بين سلاسل مطاعم ناجحة وشركات متميزة مثل «جوجل» و«بيكسار»، يشجعك على التمرد على كل ما هو مريح، من أجل أن تزدهر في حياتك المهنية.



المبادئ، تأليف راي داليو:



يشتهر راي داليو بكونه يقود أكبر صندوق تحوط في العالم «بريدجووتر أسوشيتس»، إضافة إلى فلسفاته غير الاعتيادية والمثيرة للجدل أحياناً مثل «الحقيقة الجذرية» و«الشفافية الجذرية» التي يغرسها في الشركة. وقال داليو إنه منذ استقالته من منصبه الإداري في الشركة، ركز على ترك إرث فلسلفي والذي جمعه في هذا الكتاب الذي ينصب على حياته الشخصية ومبادئه الإدارية. وفي الكتاب، ستتعرف إلى سبب قيام داليو وكافة موظفيه البالغ عددهم 1500 شخص تقييم أداء بعضهم البعض في الاجتماعات عبر تطبيق في جهاز الآيباد، ولماذا يتم تسجيل كل هذه الاجتماعات وأرشفتها.



قياس أداء ما هو مهم، تأليف جون دور:



إن هذا الكتاب يدور حول استخدام «الأهداف والنتائج الرئيسية»، وهو نهج ثوري لتحديد الأهداف واتخاذ خيارات صعبة في مجال الأعمال. ويقدم دور مجموعة واسعة من دراسات الحالة، يرويها أشخاص مثل بونو وبيل جيتس ومسؤولين في شركة «جوجل» لإظهار كيف أن التركيز والسرعة في العمل والنمو المضطرد الذي يدعو له نهج «الأهداف والنتائج الرئيسية» أسهم في تميّز العديد من الشركات والمؤسسات العظيمة في العالم.

الصعود في وول ستريت، تأليف بيتر لينش مع جون روثتشايلد:



يروي أكثر مديري المال نجاحاً في الولايات المتحدة كيف يمكن لمستثمر مغمور كسب المال الوفير من خلال استخدام ما يعرفه عن السوق، فوفقاً لبيتر لينش، توجد الفرص في كل مكان، فنحن نواجه الخدمات والمنتجات طوال اليوم، ومن خلال الانتباه لأفضلها، يمكننا العثور على الشركات الواعدة، قبل أن يكتشفها المحللون. ينصح بقراءة هذا الكتاب جاري كيمينسكي، المدير التنفيذي في بنك «مورغان ستانلي».



الإطار الصحيح لبناء مشاريعك الجديدة، تأليف جون برجستون:



هل تتمنى أن تصبح رائد أعمال متميزاً، لكن لا تعلم من أين تبدأ؟ هل يمثل نقص الأموال عائقاً أمامك؟ أم لديك المال الكافي، لكن تخشى المخاطرة؟ هل تفتقر إلى الفكرة المناسبة أم تنهمر عليك الأفكار من كل مكان ولا تعلم أيها تختار؛ تعرف إلى القواعد الراسخة لإقامة الأعمال الناجحة وانضم إلى صفوف الرواد الاستثنائيين بعد قراءة هذا الكتاب. ينصح بقراءة هذا الكتاب دان ناثان، المؤسس المشارك في شركة «ريسك ريفيرسال».