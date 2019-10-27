مايكل ميلكن.. مصدر تغييرات التنظيم المالي والطب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايكل روبرت ميلكن، هو رجل أعمال وخبير مالي أمريكي، معروف بدوره في تطوير سوق السندات ذات العائد المرتفع (السندات عالية المخاطر)، وأعماله الخيرية الكثيرة.

في عام 1989، وجهت لميلكن تهم بالاحتيال المالي، بعد تحقيقات أشارت إلى تورطه في عمليات تداول داخلية، وعلى أثر ذلك أقر بتهم الانتهاكات المالية، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة قدرها 600 مليون دولار، وتم حظره من التداول في أسواق المال بشكل دائم. وفي وقت لاحق خفضت عقوبته إلى عامين، لتعاونه مع المحققين والإبلاغ عن زملائه المتورطين في القضية.

في كتابه «عالم التواصل»، قال جورج جيلدر: «كان ميلكن مصدراً رئيسياً للتغييرات التنظيمية التي دفعت النمو الاقتصادي على مدار العشرين عاماً الماضية. ومن المثير للاهتمام الانتعاش الذي طرأ في سوق رأس المال، حيث أخذ ميلكن وآخرون المبالغ الهائلة العالقة في خطوط الأعمال التقليدية وأعادوا ضخها في الأسواق».

يعتبر ميلكن أحد مؤسسي «ميلكن فاملي فاونديشن» الخيرية و«معهد ميلكن»، بالإضافة إلى تمويله للعديد من الأبحاث في مجالات سرطان الجلد والبروستاتا والأمراض الأخرى التي تهدد الحياة. وفي نوفمبر من عام 2004، قالت مجلة «فورتشن» إن ميلكن أسهم في تغيير الطب بفضل مساهماته السخية في تمويل الأبحاث الطبية.

في سبتمبر من عام 2019، بلغت الثروة الصافية لميلكن حوالي 3.7 مليار دولار.

ولد ميلكن في الرابع من يوليو من عام 1946 في مدينة «أنسينو» بولاية كاليفورنيا الأمريكية. تلقى تعليمه في مدرسة برمنجهام الثانوية، وكان يعمل في الليل في مطعم لإعالة أسرته. وفي عام 1968، تخرج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي بمرتبة الشرف، ومن ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا. وعندما كان طالباً في «بيركلي»، تأثر بالدراسات التي أعدها دبليو برادوك هيكمان، الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، والتي أشار فيها إلى أن السندات غير الاستثمارية التي لم تحصل على تصنيف ائتماني، توفر عوائد أكبر بكثير من تلك الحاصلة على تصنيف.

عندما كان ميلكن يدرس في جامعة «وارتون»، حصل ميلكن على وظيفة صيفية في بنك «دريكسل هاريمان ريبلي» الاستثماري في عام 1969. وبعد أن أنهى دراسة الماجستير، انضم إلى البنك للعمل في منصب مدير أبحاث السندات منخفضة التصنيف. في عام 1973، اندمج بنك «دريكسل» مع شركة «بورنهام» لتشكيل «دريسكل بورنهام».

وكان ميلكن أحد الموظفين البارزين القلائل الذين بقوا في «دريسكل» بعد الاندماج، وأصبح رئيس قسم السندات القابلة للتحويل.

أقنع ميلكن رئيسه الجديد، توبي بورنهام، بالسماح له بإنشاء قسم لتداول السندات ذات العائد المرتفع، والذي أدر عوائد على الاستثمار بنسبة 100%.

وبحلول عام 1976، أن الدخل السنوي لميلكن يعادل 5 ملايين دولار. في عام 1978، نقل ميلكن عمليات تداول السندات ذات العائد المرتفع إلى ضاحية «سنشري سيتي» في مدينة لوس أنجلوس.

وبحلول منتصف ثمانينات القرن الماضي، وصلت شبكة ميلكن من مشتري السندات ذات العائد المرتفع إلى حجم مكنه من جمع مبالغ كبيرة بسرعة قياسية.

في عام 1982، أسس ميلكن مع شقيقه لويل مؤسسة «ميلكن فاملي فاونديشن» لدعم الأبحاث الطبية والتعليمية، كما منح عبر هذه المبادرة جوائز مالية تزيد على 60 مليون دولار لأكثر من 2500 معلم منذ عام 1985.

في عام 1996، أسس مع شقيقه شركة «كيندر كير أديوكيشن»، بالإضافة إلى شركة «نوليدج ليرنينج كوربوريشن»، وهي أكبر شركة لخدمات التعليم في الولايات المتحدة.