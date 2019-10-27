نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



عقلية النجاح:



إذا كنت تحاول أن تبني عقلية ناجحة تقودك إلى تحقيق هدفك، عليك أولاً أن تكون منفتحاً على التغيير، وأن تكون قادراً على القيام به في اللحظة المناسبة وعدم السماح للتردد بأن يثبط معنوياتك، ومعنى أن تكون منفتحاً على التغيير هو أن تتبنى فكرتك وتدافع عنها حتى ولو كانت غريبة في نظر الآخرين، والسير نحو تحقيقها.

التفاوض:

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قد تستغرق عملية التفاوض وقتاً طويلاً، وهذا ينطبق بشكل خاص عند بحث الشركات عن عملاء جدد، حيث أنها تحتاج وقتاً لإقناع العملاء بخدماتها والميزات التي يمكن أن تقدمها لهم. كما أن إيجاد حلول للمشكلات قد يتطلب إعداد عدد من المسودات وعرضها على الطرفين قبل الوصول إلى الحل النهائي المتفق عليه، لذا تحلى بالصبر وhعط كل طرف الوقت الكافي للتفكير.



شبكة علاقات العمل:



من المهم لجميع الأشخاص المهتمين في مجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة أن تكون لديهم شبكة من العلاقات في مجال عملهم، فهي تعد أسهل وأقل تكلفة للإعلان عن أنفسهم وتسويق خبراتهم ومشاريعهم بطريقة ذكية وفعالة وموجهة، لكن ذلك يستلزم الذكاء واقتناص فرص التعارف إلى أشخاص مهمين في مجال تخصصك.



افعل ما تحب:



يرى الكثير من الناس أنه من الخطأ أن يتبع المرء شغفه، لكن ذلك ليس صحيحاً، فالحياة قصيرة وعليك الاستمتاع بها واستغلال مواهبك فيها من خلال العمل في المجال الذي تحبه. كما أن معظم الناس يقضون وقتاً طويلاً جداً من حياتهم في العمل، فإذا لم تكن تحب عملك فلن تحب الحياة حتماً، لهذا عليك بالعمل في المجال الذي تحبه.