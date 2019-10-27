شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18.750 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 15.905% ، فيما بلغ أعلى عائد 15.931%، وسجل أقل عائد 15.779 %.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 15.759%، في حين سجل أعلى عائد 15.791%، وأقل عائد 15.351%.