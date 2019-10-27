شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي وشركة ARM البريطانية يعلنان استئناف تعاونهما في تطوير رقاقات معالج HiSilicon Kirin المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما تناولته وسائل الإعلام العالمية، أعلنت شركة ARM البريطانية المتخصصة في صناعة المعالجات والرقاقات أنها ستستأنف تزويد شركة Huawei بتكنولوجيا المعالجات الخاصة وذلك بعد اعتبار شركة ARM البريطانية أن تقنياتها هي من أصل بريطاني، وبالتالي فإن توفيرها لشركة HUAWEI لن يكون طرفاً في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركة هواوي الصينية لتستمر بذلك بالحصول على تصاميم رقاقات المعالجة لأجهزتها بشكل طبيعي دون أي مشاكل تؤثر عليها مستقبلًا.

وصرح مسؤول بشركة ARM البريطانية لوكالة الأنباء رويترز " تستطيع شركة ARM البريطانية أن تقدم تقنيات ARM لمعمارية الاصدارين V8 وV9 التي تأتي من أصل بريطاني لشركة هواوي HiSilicon"، مما يمكن هواوي من تزويد هواتفها القادمة برقائق معالجات ARM بالشكل الطبيعي.

الجدير بالذكر أن الحصار التجاري التي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية عي شركة هواوي العالمية لم يعيق أو حتى يبطئ مسيرة تقدمها فحققت هواوي نمو سنوي بنسبة 24.4% خلال أول 9 أشهر من عام 2019، حيث بلغت عائدات هواوي 610.8 مليار يوان صيني. كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 8.7% خلال هذه الفترة بالإضافة الي أن هواوي نجحت في شحن 200 مليون هاتف ذكي الي الأن في عام 2019 وهو انجاز جديد حققته هواوي باكراً ب 64 يوم مقارنة بما حققته هواوي من نفس معدل الشحنات في العام الماضي.

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