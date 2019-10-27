تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لـ سوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسرا 21.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7891.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% رابحا 8.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3957.44 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 86.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 102 شركة. Advertisements وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.33%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.15%. وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.14%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 4.47%، ثم كيان السعودية بنسبة 3.93%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.46% ثم اللجين بنسبة 2.84%، ثم أمانة للتأمين بنسبة 2.79%.

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