ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود القطاعات القيادية

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وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحا 7.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5775.35 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحاً 6.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6291.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% رابحاً 8.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4769.58 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 156.7 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار كويتى عبر 6337 صفقة.
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.79%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.07%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.
وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.80%، تليه شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.79%، ثم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.83% ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.75%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.65%.
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