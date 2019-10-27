شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات تقديرا لمكانتها العالمية بهذا القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 28 أكتوبر إلي 22 نوفمبر 2019، سيناقش موضوعات تقنية حول الاتصالات وخصيصا ما يتعلق بالجيل الخامس للمحمول والمعايير العلمية له فضلا عن بعض موضوعات أخرى تتعلق بالأقمار الصناعية وغيرها بورش عمل على مدار 4 أسابيع مدة المؤتمر الذي يعقد بشرم الشبخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المؤتمر الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يبعث من خلال انعقاده في مصر برسائل قوية، تتعلق بادراك مجتمع الاتصالات العالمي، لدور مصر وتقديرا لمكانتها في هذا المجال والخبرات التي يضمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما حدا بالاتحاد الدولي لإتصالات ITU، أن يستجيب للدعوة التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى حين التقى برئيس الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو لاستضافة مصر لهذا المؤتمر.

وتابع الوزير بالقول: "أعلم أن الاتحاد الدولي للاتصالات تلقى دعوات من جهات ودول كثيرة ولكنه لبى الدعوة التي تكوم بها رئيس الجمهورية تقديرا لدور مصر وعرفان بالقدرات والخبرات والعقول المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

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وأضاف الوزير أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لم ينعقذ خارج جنيف مقر الاتحاد الدولي لإتصالات منذ 20 عاما حيث كان من المعتاد أن ينعقد داخل مقر الاتحاد، ولكن الأخير وافق على تلبية دعوة مصر على الرغم من أن هناك دولا أبدت اعتراضا.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.