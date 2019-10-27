شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تبدأ من 20 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 27- 10 – 2019 استقرارا فى الأسواق ، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ 20 - 21جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25جنيها للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.