شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تبدأ من 20 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
واكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ 20 - 21جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25جنيها للكيلو حسب المنطقة .
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