الارشيف / الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم تبدأ من 20 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تبدأ من 20 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 27- 10 – 2019 استقرارا فى الأسواق ، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

واكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ 20 - 21جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25جنيها للكيلو حسب المنطقة .

 

وأضاف السيد  في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدواجن اليوم تبدأ من 20 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا