شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات: مصلحة الضرائب ستقوم بحملة توعية عن رد ضريبة المشتريات للسائحين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف " الشاعر" أن شركات السياحة تتعرض لمخاطر تهدد كياناتها من خلال الشركات غير المرخصة التي تعمل عبر الأون لاين، مطالبا مصلحة الضرائب المصرية بوضع آليات تسير عليها شركات السياحة فيما يتعلق بأحكام تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة .
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الشركات: مصلحة الضرائب ستقوم بحملة توعية عن رد ضريبة المشتريات للسائحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.