شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات: مصلحة الضرائب ستقوم بحملة توعية عن رد ضريبة المشتريات للسائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، أن مصلحة الضرائب ستقوم بحملة توعية فيما يتعلق برد الضريبة للسائحين، موضحا أنها ستوجه بشكل خاص للموانيء والمطارات، انطلاقا من أنه يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة.

وأوضح الشاعر فى بيان اليوم أن هذه الحملة تأتى نتيجة التعاون بين غرفة الشركات ومصلحة الضرائب، حيث أشاد الشاعر بحرص المصلحة على إنهاء كافة النزاعات والمشكلات مع القطاع السياحي وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لمساندته، لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة، موضحا أنه تم الوصول إلى بروتوكول لتبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة الواجب سدادها للدولة، وتشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المصلحة والغرفة.

وأضاف " الشاعر" أن شركات السياحة تتعرض لمخاطر تهدد كياناتها من خلال الشركات غير المرخصة التي تعمل عبر الأون لاين، مطالبا مصلحة الضرائب المصرية بوضع آليات تسير عليها شركات السياحة فيما يتعلق بأحكام تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة .