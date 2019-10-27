شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات يهبط بأرباح "التصنيع الوطنية" 84% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة التصنيع الوطنية، المعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 84.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 41.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 259.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 21.6% إلى 212.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 270.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع الكميات المباعه لبعض المنتجات وكذلك انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة لانخفاض أسعار بيع المنتجات بالإضافه إلى عدم توحيد الأعمال التجارية والأصول المتعلقة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم بشركة كريستل نتيجة بيعها الى شركة ترونكس كما سبق الاعلان عنه في موقع تداول في نتائج الربع الثاني للعام 2019 .

كذلك تراجعت الإيرادات إلى 800 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 849 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 497.5 مليون ريال خلال التسعة أشعر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.016 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 51.1%.

يُذكر أن التصنيع الوطنية كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 456.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 462.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 39.8%.