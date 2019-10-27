شكرا لقرائتكم خبر عن التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير يرفع أرباح "بدجت" 5% بالربع الثالث وإدارتها توصي بتوزيع نصف ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، المعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 4.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 45.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 43.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل وأيضا الزيادة في معدل صافي الربح المحقق من بيع السيارات المستعملة للأفراد ومبيعات الجملة وكذلك نوعية السيارات المباعة.

وفي المقابل، تراجعت المبيعات إلى 255.6 مليون ريال مقابل إبرادات بلغت 262 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 130.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 123.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2018.

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وفي بيان مُنفصل، أعلنت الشركة عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35.583 مليون ريال عن النصف الأول من العام الجاري، بما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم، وبحصة للسهم الواحد تبلغ 0.5 ريال.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 85.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 80.4 مليون ريال في النصف المُقابل من العام 2018.

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