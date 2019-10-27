شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "بنك الرياض" بـ59% في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الأحد، تحقيقه ارتفاعاً في أرباحه بنسبة 59.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقال البنك، في بيان منشور على موقع "تداول" المالي، إن صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 945 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وارجع البنك ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

كذلك انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.4%، ويعود ذلك لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.7 مليار ريال خلال الربع المقابل.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وكان بنك الرياض قد أعلن عن تحقيقه صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

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