شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كمية المبيعات تدفع "أسمنت نجران" للتحول للربحية خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت نجران، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 14.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 23.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتحولت الشركة لتسجل أرباحاً تشغيلية بلغت 22 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 15 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، اضافة إلى الانخفاض الكبير في تكلفة الانتاج للطن.

كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 97.2 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 53.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 65.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

يُذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 3.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 41.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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