شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سابك" تتراجع 86.4% بالربع الثالث لتأتي دون توقعات المحللين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع في الأرباح بنسبة 86.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللين والذي كان يشير إلى تراجعها بحدود 64.5%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 0.83 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 6.1 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 10 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل 1.5 مليار ريال مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG).

وتراجعت الإيرادات إلى 33.7 مليار ريال في الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 43.7 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 6.4 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت سابك قد حققت صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.

وسبق أن رصدت "أخبار اليوم"، في تقرير خاص بها، أن متوسط توقعات خمس من شركات الأبحاث المحلية وحصة سابك من أرباح ثلاث من الشركات التابعة تشير إلى تحقيقها تراجعاً في الأرباح الفصلية- خلال الربع الثاني- وللمرة 23 في آخر عشر سنوات وتحديداً منذ بداية العام 2009، كذلك من المتوقع أن تشهد أرباحها انكماشاً في العام الحالي وكذلك بالعامين التاليين.

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