شكرا لقرائتكم خبر عن "حلواني إخوان" تتحول للخسائر وتتكبد 3.4 مليون ريال خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية غير المدققة لشركة حلواني إخوان، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 8.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 29.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى زيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية و الشركة التابعة في مصر و ذلك للحفاظ علي الحصة السوقية للشركة في ظل المنافسة وتأثير تطبيق معيار رقم 15.

وبحسب البيان، ارتفعت تكلفة مبيعات الشركة في المملكة بسبب ارتفاع اسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى زيادة مصاريف البيع و التوزيع في الشركة التابعة في مصر بسبب إعادة هيكلة ادارة المبيعات وافتتاح فروع جديدة.

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كذلك ارتفعت مصاريف البيع و التوزيع في المملكة نتيجة زيادة الأنشطة والعروض التسويقية لمواجهة المنافسة في السوق المحلي، وارتفعت مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة تطبيق المعيار رقم 9 في المملكة والشركة التابعة في مصر، بالإضافة إلى تطبيق المعيار الدولي رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019 في الشركة التابعة مصر مما انعكس على زيادة قيمة الاهلاكات.

كذلك تراجعت الإيرادات إلى 221.2 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 223.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تحولت الشركة لتحقيق صافي ربح بلغ 1.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 25 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 92.8%.

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