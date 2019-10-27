شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "نادك" للارتفاع 40% في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، المعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 40.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 49.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الثالث إلى زيادة الإيرادات بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة ، مما كان له تأثير إيجابي على زيادة حجم مبيعات الشركة ، حيث نمت منتجات قطاع الألبان والأغذية بنسبة 7.33 ٪ في حين تراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 44.24 ٪ بسبب إيقاف زراعة الأعلاف محلياً.

وارتفعت الإيرادات إلى 578.5 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 574.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 51.7 مليون ريال خلال التسعى أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 14.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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