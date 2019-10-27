شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات السوق العقارية بالسعودية تتراجع 19% في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عادت السوق العقارية المحلية بالسعودية للانخفاض مجددا على مستوى قيمة صفقاتها، لتسجل انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 18.9%، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 34.5 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.7 مليار ريال.

وتأثر أداء السوق العقارية بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 22.1 %، مقابل تسجيل قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4 %، بحسب صحيفة الاقتصادية.

في الوقت ذاته؛ سجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 2.0%، وسجل العدد الإجمالي للعقارات المبيعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 3.1 %، فيما انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 29.3%.

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وكشف تقرير حديث أن القطاع العقاري في السعودية شهد نمواً قوياً، ليشكل واحدا من قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي، في ظل الحركة القوية لمشاريع الإسكان.

وعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في شقه النفطي، نظرا لاتفاق خفض إنتاج النفط بين دول أوبك بلس على خفض الإنتاج، لكن في القطاعات غير النفطية ما زال النمو يسجل معدلات صحية.

تراجع مؤشر الصناديق العقارية المتداولة (TRTI) بصورة طفيفة في جلسة منتصف الشهر الجاري، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.02% بما يعادل -0.62 نقطة، ليستجمع المؤشر قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.