شكرا لقرائتكم خبر عن الاستدانة بالريال تقتنص أكثر من نصف الطروحات السعودية بأسواق الدين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكت الاستدانة بالعملة المحلية بالسعودية حتى الآن 55.7%، من إجمالي ما تم جمعه من أسواق الدين المحلية والدولية لهذا العام.

وتتماشى تلك النسبة مع الاستراتيجية التي انتهجها "المركز الوطني لإدارة الدين" التي تميل إلى تفضيل عملة الريال على العملات الأجنبية.

ويتضح أن السعودية جمعت 13.4 مليار دولار من أسواق الدين الدولية "7.5 مليار دولار سندات دولارية وثلاثة مليارات أخرى كسندات مقومة باليورو و2.5 مليار صكوك"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وشكلت نسبة الاستدانة بالعملة الأجنبية حتى الآن 44.3%، من إجمالي ما تم جمعه خلال العام الجاري 2019 "ذلك منذ بداية (يناير) حتى (أكتوبر) الجاري".

وأظهر إصدار الـ2.5 مليار دولار من الصكوك الدولارية التي أُغلقت أواخر الأسبوع الماضي كيف تمكن "المركز الوطني لإدارة الدين" في وزارة المالية من تحقيق عائد وصل إلى 2.96 %، على آخر إصدارات المملكة الدولية.

وقبل الإصدار الأخير كان نطاق العائد من الاستثمار بالصكوك والسندات العشرية يراوح ما بين 3.25 %، إلى 4.37 %، حيث يتباين العائد وفقا لحركة مؤشر القياس وكذلك الهامش الائتماني لجهة الإصدار وظروف السوق.

وينتظر أن تتم تسوية الإصدار في 29 أكتوبر الجاري مع اختيار بورصة لندن كالمنصة المعتمدة لإدراج وتداول الصكوك.