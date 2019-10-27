شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لرقمنة صرف المستحقات من الحكومة السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجهات المختصة في السعودية عددا من الإجراءات الجديدة لصرف مستحقات موظفي الدولة، ومستحقات التعامل بين الجهات الحكومية، والتعامل مع القطاع الخاص، عبر أتمتة التعاملات المالية، على مراحل واعتماد التصديق الرقمي على المستندات لصرف المستحقات من الحكومة.

وتستهدف الإجراءات القضاء على مشكلة فقدان أصول مستندات الصرف النظامية من قبل بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المتعاقد معها، بحسب صحيفة "عكاظ".

وشددت التعليمات على ضرورة الاحتفاظ بصورة من أصل خطاب التكليف وإعطاء المستفيد أصله، ليصرف للمستفيد استحقاقه بعد تقديمه للنسخة الأصل عند مطالبته، وربط خطاب التعميد أو التكليف برقم الحصر الخاص بالنفقة، مع تسديد الرقم في بيان المصروفات خلال البت في إجراءات الصرف.