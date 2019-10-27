شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد الاستثمارات الخارجية للسعودية تصل لـ 6.8 مليار ريال بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة عوائد الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال النصف الأول 2019 نحو 6.779 مليار ريال، منها 2.450 مليار ريال حُققت في الربع الثاني و4.329 مليار ريال في الربع الأول.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن قيمة عوائد الاستثمار السعودي المباشر في الخارج تشكل خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 1.6% من قيمة الاستثمار السعودي المباشر في الخارج (0.6% في الربع الثاني و1.1% في الربع الأول)، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام الأكبر هو الأصول الاحتياطية التي تشكل 48.2% والقسم الثاني "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 21.4% من قيمة أصول السعودية، ثم "استثمارات الحافظة" بنسبة 20% وآخرها الاستثمارات المباشرة في الخارج بنسبة 10.3%.
وارتفعت الأصول السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 3.99 تريليون ريال، كأعلى مستوياتها منذ الربع الرابع 2014، مواصلة نموها للربع الثامن على التوالي.
ونمت الأصول السعودية المستثمرة 2.3% بما يعادل 90.07 مليار ريال، مقارنة بـ 3.90 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي
وتشهد استثمارات رأس المال الجريء نمواً متسارعاً، بالسوق السعودية، وتظهر دراسات حديثت أنها قادرة على استيعاب 500 مليون دولار أمريكي، أو 10 أضعاف مبلغ الاستثمار الجريء في المملكة في عام 2018. ويشير مسار هذا النمو إلى أن حجم رأس المال التراكمي الذي سيتم ضخه في السوق السعودية قد يصل إلى ملياري دولار أمريكي بين عامي 2019 و2025.
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