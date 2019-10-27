شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: مراجعة آليات تنفيذ برنامج الصناعات السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، توجه وزارته لمراجعة آليات تنفيذ برنامج تطوير الصناعات الوطنية، خلال الفترة المقبلة، تبعا لاحتياجات السوق المحلية، وتغيرات الاقتصاد العالمي وتقلبات أسواقه.

وأوضح الوزير الخريف، أنه لن تكون هناك تعديلات كبيرة على المستهدفات، إنما التركيز على آليات التنفيذ، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وأوضح أن الوزارة ستركز أيضا على إيجاد التناغم بين الجهات، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات في المجال، وتعديلها وتحسينها، بهدف أن تكون ممكنة بشكل أكبر، ما يوجد قيمة كبيرة من القطاعات المستفيدة من البرنامج.

وكانت السعودية قد أطلقت وفي يناير الماضي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والتي تستهدف منه تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد ليصبح مصدر جذب رئيسي للاستثمارات تصل إلى تريليون و600 مليار ريال.