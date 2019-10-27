شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم في محادثات بين واشنطن والسعودية بشأن برنامج نووي محتمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، إن المحادثات مع السعودية بشأن برنامج نووي محتمل تمضي قدماً.

وقال بيري خلال جلسة نقاش في أبوظبي: "المملكة والقيادة في المملكة، ستجد سبيلاً لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة على ما أعتقد"، وفقا لموقع قناة العربية.

وكانت السعودية قد أعلنت ضمن مستهدفات رؤية 2030 التأكيد على استهداف الطاقات المتجددة والنووية للأغراض السلمية، بما يدعم مساهمة الطاقة في استدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في السعودية.

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وكان خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي السابق، قد قال في وقت سابق إن المملكة أطلقت برنامجاً استكشافياً نشطاً لليورانيوم وإن المؤشرات الأولية إيجابية، وأشار الفالح إلى أن مشروعا لبناء مفاعلين نوويين في السعودية يسير بوتيرة ممتازة وفقا للمخطط.

وتتضمن جهود السعودية الرامية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط والدعم الحكومي تحول المملكة تجاه استخراج الاحتياطيات الضخمة غير المستغلة من البوكسيت الذي يستخدم في صناعة الألومنيوم إلى جانب احتياطيات الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.