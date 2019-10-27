شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد تعاونها النفطي الوثيق مع السعودية و"أوبك+" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة الطاقة الروسية، إنها تواصل التعاون مع السعودية وأوبك ومنتجي النفط من خارج أوبك لتحسين استقرار السوق والقدرة على التنبؤ بها.

وقالت الوزارة إن "الاسترجاع السريع للطاقة الإنتاجية في السعودية بعد هجمات الطائرات المسيرة يبرز مجددا احترافية وموثوقية أكبر المنتجين في الصناعة"، بحسب "رويترز".

وأضافت أن "روسيا تواصل التعاون النشط مع السعودية وشركاء أوبك+ من أجل تحسين استقرار السوق والقدرة على التنبؤ بها".

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ويعرف تحالف "أوبك+" بأنه تحالف لأعضاء أوبك ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، وتطبق دول هذا التحالف منذ يناير الماضي اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بهدف دعم السوق.

وينتهي الاتفاق في مارس 2020 ويجتمع المنتجون لمراجعة السياسة في الخامس والسادس من ديسمبر المقبل.

وتذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى له منذ أواخرسبتمبر الماضي وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 25 من الشهر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية يوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.