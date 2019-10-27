شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 27 حتى 31 أكتوبر المُقبل، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من جازادكو، المراكز العربية، صناعة الورق، أرامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب"، الراجحي ريت، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من البحري، صندوق دراية ريت، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من الاتصالات، إم آي سي.

وتنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراكز العربية، اليوم الأحد، في مقترح إصدار الشركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (والتي يمكن إصدارها محليًا و/أو دوليًا وبأي عملة).

وتبحث الجميعة العمومية لشركة جازان للطاقة والتنمية، اليوم الأحد، الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

وتصوت الجميعة العمومية لشركة صناعة الورق، يوم الثلاثاء المُقبل، على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 62.45%، لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً

ويستحق، يوم الثلاثاء، توزيعات أرباح شركة الاتصالات السعودية، بقيمة 2 مليار ريال عن الربع الثالث من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتبدأ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، يوم الخميس المُقبل، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 196.875 مليون ريال، وبحصة للسهم تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك يبدأ صندوق دراية ريت، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الثالث من السنة المالية 2019، بقيمة 20.060 مليون ريال، وبقيمة ربح موزع يبلغ 0.187 ريال لكل وحدة ونسبتها إلى سعر الطرح الأولي للوحدة هي 1.87%.

وتبحث الجميعة العمومية لصندوق الراجحي ريت، يوم الخميس المُقبل، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وتبحث الجميعة الخاصة بشركة أرامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب"، يوم الخميس، الموافقة على تعديل حقوق المساهمين بموجب الوثائق المعنية، تطبيقا للمادة 125 من نظام الشركات.

ويستحق، يوم الخميس، توزيعات أرباح شركة إم آي سي، بواقع 10%، عن النصف الأول للعام المالي 2019.