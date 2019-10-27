شكرا لقرائتكم خبر عن 174 مليار دولار قروض بنك التنمية الصينى للحد من الفقر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر بنك التنمية الصينى، وهو مؤسسة مالية تنموية، قروضاً بقيمة 1.23 تريليون يوان "نحو 174 مليار دولار" لدعم جهود التخفيف من حدة الفقر منذ عام 2016.
وكما نشر موقع صحيفة الرؤية الإماراتى، قال نائب رئيس قسم تمويل تخفيف الفقر فى البنك منج يا بينج، إن القروض استخدمت لتمويل إعادة توطين الفقراء وبناء البنية التحتية الريفية وتطوير الصناعة وتحسين التعليم.
وبنهاية شهر سبتمبر الماضى، استفاد أكثر من 3 ملايين شخص من تمويل برامج إعادة التوطين، بينما وصلت قروض بقيمة 164.7 مليار يوان إلى نحو 12 مليون طالب.
وبنك التنمية الصينى الذى تأسس في عام 1994، مصمم لتوفير التمويل للمشاريع الوطنية الرئيسة والاستراتيجيات التنموية.
وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2019، شكلت القروض غير المسددة للتخفيف من حدة الفقر في بنوك التنمية والسياسات أكثر من نصف إجمالي القروض الموجهة لتخفيف الفقر في القطاع المصرفي بأكمله، وفقاً للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر 174 مليار دولار قروض بنك التنمية الصينى للحد من الفقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.