شكرا لقرائتكم خبر عن 174 مليار دولار قروض بنك التنمية الصينى للحد من الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر بنك التنمية الصينى، وهو مؤسسة مالية تنموية، قروضاً بقيمة 1.23 تريليون يوان "نحو 174 مليار دولار" لدعم جهود التخفيف من حدة الفقر منذ عام 2016.

وكما نشر موقع صحيفة الرؤية الإماراتى، قال نائب رئيس قسم تمويل تخفيف الفقر فى البنك منج يا بينج، إن القروض استخدمت لتمويل إعادة توطين الفقراء وبناء البنية التحتية الريفية وتطوير الصناعة وتحسين التعليم.

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وبنهاية شهر سبتمبر الماضى، استفاد أكثر من 3 ملايين شخص من تمويل برامج إعادة التوطين، بينما وصلت قروض بقيمة 164.7 مليار يوان إلى نحو 12 مليون طالب.

وبنك التنمية الصينى الذى تأسس في عام 1994، مصمم لتوفير التمويل للمشاريع الوطنية الرئيسة والاستراتيجيات التنموية.

وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2019، شكلت القروض غير المسددة للتخفيف من حدة الفقر في بنوك التنمية والسياسات أكثر من نصف إجمالي القروض الموجهة لتخفيف الفقر في القطاع المصرفي بأكمله، وفقاً للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.