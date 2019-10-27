شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والضرائب تجتمعان خلال أيام لحل المشاكل العالقة ووقف إجراءات الحجز على الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة شركات السياحة أن اللجنة المشتركة الدائمة التي تم تشكيلها بين مصلحة الضرائب والغرفة ستعقد إجتماعا خلال أيام لبحث عدد من المشاكل العالقة بين شركات السياحة والمصلحة وإيجاد حلول قانوينة لها، وذلك فى إطار التنسيق غير مسبوق بين قطاع السياحة بشكل ومصلحة الضرائب لتسوية القضايا العالقة.

ويأتي تشكيل تلك اللجنة تفعيلا لما يقوم به مجلس إدارة الغرفة بسرعة حل كافة المشاكل التي تعيق عمل أعضائها من شركات السياحة، وأيضا النهج الذي تتبعه مصلحة الضرائب بحل كافة المشاكل العالقة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من غرف سياحية وتجارية وصناعية، ومساندة تلك الكيانات في عملها تدعيما للإقتصاد القومي وطبقا للقوانين التي تحكم عمل المصلحة.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات، أن التعاون المتبادل بين الغرفة والمصلحة أثمر عدة قرارات مهمة كان أخرها ما شهدته الندوة التي أقيمت مؤخرا بين الغرفة والمصلحة في حضور عدد كبير من شركات السياحة، خاصة العاملة في السياحة المستجلبة، ورئيس وقيادات المصلحة ورؤساء الاتحاد والغرف السياحية، وأعضاء مجالس اداراتها وصدور قرارات تساهم كثيرا في التيسير علي شركات السياحة.

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وأكد أسامة عمارة أمين عام الغرفة أنه سيتم مخاطبة شركات السياحة في اسرع وقت لتجميع كافة المشكلات، لعرضها علي إجتماع اللجنة المشتركة لدراستها ووضع حلول عاجلة لها ليكون موقفها الضريبي سليم، مؤكدا أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة كافة مشكلات السياحة المتعلقة بكل من ضريبة الدخل، ورسم التنمية أيضا.

ووجه فتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة الشكر لرئيس مصلحة الضرائب على وعده بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية للحجز التنفيذي على شركات السياحة إلا بعد الإنتهاء من دراسة المشكلة، وقال إنه وفقا لطلب رئيس مصلحة الضرائب فسيقوم اتحاد الغرف السياحية بعرض مذكرة بهذه المشكلات مرفق بها كافة المستندات، والأحكام الصادرة بشأنها ليتم دراسة هذا الموضوع والوصول لحلول، مشيرا إلي أن قطاع السياحة قد مر بظروف صعبة جدا، وهناك العديد من المشكلات التى لم يتم فيها الوصول لحلول حتى الآن ومن ضمنها ضريبة رسم التنمية ودعم التضامن الإجتماعي، والحجوزات على شركات السياحة.