تعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الأحد 27 /10 / 2019

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كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-180 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.
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