شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لـ سوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحا 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.64 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 139.7 مليون سهم محققة ما قيمته 124.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1944 صفقة ل31 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.16%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاعى البنوك والنقل بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10.34%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 4.52%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.40%.